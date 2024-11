Liberoquotidiano.it - "Non salvate chi vota Trump": l'orrore durante l'uragano, scoppia il caso

La riforma della burocrazia federale è uno dei punti del programma che Donaldha messo in agenda. Lo scandaloto in queste ore e riguardante la Fema (l'Agenzia federale per la risposta alle emergenze), rende quel punto del programma ancor più imperativo, dopo la scoperta che uno dei manager che coordinavano gli interventi post-Milton in Florida aveva diramato un memorandum ai suoi collaboratori nel quale dava istruzioni di non portare aiuti a quelle proprietà che recassero cartelli o insegne pro-. «Insegna di, nessun contatto, come da indicazioni dall'alto», diceva la direttiva. La Fema ha condannato l'accaduto e preso le distanze dal suo funzionario, sostenendo che nessuna indicazione gli era stata fornita in tal senso e affermando che l'uomo è stato licenziato.