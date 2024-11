Oasport.it - NBA, risultati della notte (10 novembre): i Cavaliers fanno 11, vincono anche Bulls, Clippers e Jazz

Quattro le partite andate in scena in NBA in un sabato particolarmente ricco di emozioni. Tre di questi incontri, infatti, sono arrivati a decidersi sostanzialmente sul filo di lana, in attesa di una domenica che proporrà numerosissime emozioni e la supersfida Celtics-Bucks (se Milwaukee non è partita esattamente al meglio).Continua incessante la corsa dei Cleveland(11-0), che per la prima volta in stagione non arrivano a 110 o più punti, ma tengono comunque a bada le ambizioni dei volitivi Brooklyn Nets (4-6). Il 105-100 finale arriva con un ultimo quarto da 35 punti e con una gran difesa, a riscattare un terzo periodo da 13-27. Decisivo ancora Evan Mobley con 23 punti e 16 rimbalzi, poi ci sono Donovan Mitchell con 22 e Darius Garland con 20. Tutto il quintetto in doppia cifra per i Nets con Cameron Johnson a 23, Cam Thomas e Dennis Schroder a 22.