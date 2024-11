Movieplayer.it - Look Back, la recensione: un grande anime su un'amicizia segnata dall'ossessione

Protagoniste disono due ragazzine che condividono passione e talento per il disegno, prima rivali e poi collaboratrici, in un mondo che non fa sconti. Dal manga di Tatsuki Fujimoto, su Amazon Prime Video. Ayumu Fujino frequenta le scuole elementari e mette alla prova il suo talento per il disegno, curando una striscia per il giornalino scolastico. Fino ad oggi ha sempre pensato di essere la migliore, ma quando sulla rivista viene pubblicato il manga di Kyomoto, una studentessa non frequentante costretta a seguire le lezioni da casa per un motivo non meglio precisato, finirà per ricredersi. InFujino si accorge che la "rivale" ha uno stile assai migliore del suo e sviluppa un'per migliorarsi ad ogni costo, al punto che arriva ad isolarsi e allontanarsi da amici e familiari pur .