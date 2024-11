Cultweb.it - Jack Frost, come finisce la commedia fantasy del 1998 con protagonista Michael Keaton

si conclude conche riesce a dire addio a sua moglie Gabby e a suo figlio Charlie, prima di far ritorno nell’aldilà. Tuttavia, veglierà sempre su di loro. Nel frattempo, il suo migliore amico, il tastierista Mac MacArthur, si trasferisce a casamentre il bambino gioca beato ad hockey insieme ai suoi amici.Medford, Colorado. Il cantante e musicista) a causa dei suoi continui concerti in giro per gli Stati Uniti con la sua band,per trascurare la moglie Gabby (Kelly Preston) e il loro figlio Charlie (Joseph Cross). In occasione delle festività natalizie, l’uomo si vede costretto a intraprendere l’ennesimo viaggio della tournée, ma all’ultimo momento decide di rinunciarvi per passare del tempo con la propria famiglia. Durante una tempesta di neve, però, muore in un incidente automobilistico.