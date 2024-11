Gamberorosso.it - Il più famoso chef belga apre con un ristorante per sole 18 persone

Kobe DesramaultsEliane a Bruxelles. Ad annunciarlo lo stesso, dai suoi canali social con un messaggio che poco o nulla concede in fatto di dettagli. Solo 18 coperti, un unico menu degustazione di 18 assaggi costruiti di giorno in giorno con il solito lavoro certosino: piatti e bocconi da elaborare in diretta davanti agli ospiti, creazioni estemporanee studiate in base alla fornitura quotidiana di prodotti di altissima qualità. Uno stile che ricorda certe performance di impro jazz, caso vuole che questa nuova avventura abbia trovato casa negli edifici della casa discografica PIAS, nel centro della capitale, a un passo dal museo del Fumetto dove Desramaults cucinerà con il suo dream team.La stagione dei Flanders Kitchen RebelsPer molti Kobe Desramaults è stato l'enfant prodige della cucina, nome di spicco di quei Flanders Kitchen Rebels che negli anni '10 rivoluzionarono la cucina locale facendo da traino a quella internazionale.