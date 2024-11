Ilrestodelcarlino.it - Folla e disagi a San Martino. Saltano i bus navetta, visitatori lasciati a piedi

Dove si poteva tagliare il nastro, se non da lì? Dopo l’anteprima di venerdì, ieri mattina a Santarcangelo c’è stato il battesimo ufficiale per la Fiera di San, con tanto di inaugurazione sotto le corna appese all’arco di piazza Ganganelli. Presenti al taglio del nastro il sindaco Filippo Sacchetti e la giunta e gli organizzatori. "San– sottolinea Sacchetti – è prima di tutto tradizione e cultura della Romagna. Un evento che si rinnova ma che non perde la sua identità". Una fiera partita ieri con iper chi aveva deciso di prendere lagratuita, che collega il centro con alcuni dei parcheggi messi a disposizione per l’evento. Le corse del mattino sono tutte saltate. Da Start Romagna si sono giustificati spiegando che le corse sono state cancellate per l’assenza degli autisti causa malattia.