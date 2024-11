Fiorentina-Verona 3-1 Zanetti | Atteggiamento giusto siamo calati nella ripresa

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Oggi l’impegno e l’ci sono stati, per gran parte della partita è stata combattuta, poi abbiamo subito gol su calcio d’angolo in marcatura, ciallungati e abbiamo preso il terzo gol. Laha grande qualità, è in fiducia e con un centravanti che ha di fatto segnato ogni pallone che ha toccato”. Così Paolo, tecnico dell’Hellas, commenta la sconfitta per 3-1 al Franchi di Firenze contro i viola di Moise Kean, autore di una tripletta. “una squadra molto giovane, che deve crescere passando da campi come questi – ha aggiunto-., abbiamo speso molto nel primo tempo per riuscire a contenere la. Fino al secondo gol viola la partita era in bilico, i nostri avversari ci hanno costretto a correre molto, il risultato però ci penalizza un po’ troppo anche se è”.