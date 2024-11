Thesocialpost.it - Diciottenne ucciso a Napoli, il 19enne fermato: “Che guaio ho fatto, non volevo…”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

– 10 novembre 2024 – Un’altra giovane vita spezzata a, un’altra tragedia che si consuma tra le strade della città. Arcangelo Correra, appena, ha perso la vita per un colpo di pistola alla testa, sparato, secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante un “gioco” pericoloso tra amici. A premere il grilletto, accidentalmente, il suo amico e parente Renato Benedetto Caiafa, di 19 anni, che ha ricostruito tra le lacrime quegli attimi tragici negli uffici della Questura.Seduto, distrutto, Caiafa racconta: “Non pensavo che fosse vera, non avevo mai visto una pistola prima. Stavamo giocando. ho capito tutto solo quando ho visto il sangue sul corpo di Arcangelo”. La confessione del giovane, disperato, è accompagnata dalla presenza della sua avvocata, Antonella Recano, che lo assiste ora in uno dei momenti più drammatici della sua vita.