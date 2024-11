Anteprima24.it - Costa (M5s): “Scuola e terzo settore contro cultura violenza”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ieri sono stato in piazza del Gesù, a Napoli, insieme a tante realtà sociali e cittadini, per dire ‘no’ alla. Lo striscione ‘Con l’educazione preveniamo la punizione’ ha ricordato a tutti l’importanza delle agenzie educative nel prevenire la devianza e costruire un futuro migliore. È il momento, per noi politici, di fare un ‘mea culpa’ e ascoltare queste istanze”. Lo scrive in un post sui social il vicepresidente della Camera, Sergio. “Dobbiamo potenziare la– spiega – con un vero piano straordinario, investendo risorse invece di tagliarle. È necessario aumentare illlo del territorio con una maggiore presenza delle forze dell’ordine. Tuttavia, è un dato, il blocco del turnover imposto dal governo per Carabinieri e Polizia rende più difficile garantire la sicurezza.