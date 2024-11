Lanazione.it - Bilancio annullato dal Tar. L’ex sindaco Coluccini: "Siamo a rischio paralisi"

Dopo la vittoria al Tar, che hala delibera sul2022 per la mancanza di un allegato obbligatorio, ieri mattina le opposizioni si sono incontrate con la cittadinanza per fare il punto sulla situazione. A chiedere il documento mancante, con una Pec datata 22 maggio (ilsarebbe stato votato il 7 giugno), fu in prima battuta il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia conAlbertoassessore Michela Dell’Innocenti. E propriospiega qual è lo stato dell’arte e quali potrebbero essere le ripercussioni future., cosa dice la sentenza del Tar? "Intanto, il Tar non hailperché manca ’un foglietto’, come vorrebbe far credere l’amministrazione. Non c’è il documento da cui discende tutto il, e già da qua si capisce quanto possa essere attendibile quel che hanno portato in votazione in consiglio.