Oasport.it - Basket, Librizzi fa impazzire Varese contro Bologna nella 7a di Serie A. Sassari batte Pistoia

Va in archivio la settima giornata diA con le ultime due partite. Una domenica indimenticabile per Matteo, che firma la miglior prestazione della carriera nel successo della suala Virtus. Finisce 104-95 per la Openjobmetis, che infligge la prima sconfitta in campionato alla formazione di Luca Banchi.Una partita incredibile di, che ha saputo anche reagire al momento dell’allungo bolognese nell’ultimo quarto. La Virtus sembrava aver girato l’inerzia della partita con Marco Belinelli (23 punti) e Tornike Shengelia (19), ma proprio, Alviti e Akobundu-Ehiougu hanno fattoil pubblico di Masnago. L’ultima firma è proprio di un fenomenale, che mette a referto 28 punti (5/7 dall’arco) e soprattutto un clamoroso 40 di valutazione.