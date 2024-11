Ilrestodelcarlino.it - Torna Appassimenti aperti. Viaggio tra vino e cultura

Due domeniche di gusto, bellezza edel. Nell’incantevole borgo di Serrapetrona sia brindare con "", la manifestazione dedicata alla valorizzazione del vitigno autoctono Vernaccia nera, pronta a richiamare domani e domenica prossima appassionati enoici e turisti da tutt’Italia. Visite in cantina e degustazioni in piazza offriranno l’opportunità di conoscere da vicino l’unicità di una piccola e preziosa produzione e di scoprire gli "", i luoghi dove oggi come tanti anni fa l’uva viene riposta dopo la vendemmia, in cassette o appesa, finché non sarà il tempo di unire il mosto ottenuto con ilbase prodotto in ottobre. Organizzata dall’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) nell’ambito del piano di promozione sostenuto dal Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione Marche, con il sostegno del Comune di Serrapetrona, la kermesse vede protagoniste la Vernaccia di Serrapetrona docg, unico rosso spumante docg in Italia ottenuto attraverso tre fermentazioni, e il Serrapetrona doc,fermo che vuole riscoprire l’anima più antica della Vernaccia Nera.