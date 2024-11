Davidemaggio.it - Terence Hill torna in Don Matteo 14?

La notizia sarebbe di quelle clamorose, se fosse confermata. Ma non lo è, dunque siamo nel campo delle ipotesi, che catalizzeranno l’attenzione degli spettatori di Rai 1 sulla nuova puntata di Don, attesa tra ben due settimane. Quello che viene lasciato intendere è chetorni come guest star.Andiamo con ordine. Al termine della quarta puntata è stato trasmesso il promo del prossimo appuntamento, che andrà in onda giovedì 21 novembre 2024 (giovedì 14 ci sarà un incontro della Nazionale di calcio); nel promo si parla del fatto che il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) è convinto di vedere Donin giro per Spoleto, benchè sua moglie Elisa (Pamela Villoresi) gli ricordi che il prete si trova in Africa.Don14: nello spot della quinta puntata si vede lo storico protagonistaNon solo: tra i brevi frame dello spot si vede un primo piano di(che però potrebbe essere frutto di un ricordo e dunque di immagini vecchie), nonchè una sagoma, pressochè identica alla sua, di un prete su una bici.