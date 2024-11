Ilrestodelcarlino.it - Salvini e Carloni in visita al cantiere della Guinza

Le elezioni regionali umbre hanno portato ieri il Ministro delle Infrastrutture Matteoinalla Galleria, lato umbro, dove insieme ad Anas hato i cantieri per l’aperturastrada. Nell’occasione il leader leghista è intervenuto sulla storica incompiuta: "Dopo venti anni di nulla adesso abbiamo una prospettiva di apertura al traffico per le auto entro l’estate 2026. Attualmente la soluzione prevista è in un’unica direzione, dalle Marche verso l’Umbria, ma in attesaseconda galleria ragioneremo con Anas, con i sindaci e con i territori per ipotizzare un doppio senso alternato per permettere ai marchigiani di arrivare in Umbria e agli umbri di andare nelle Marche. Se negli scorsi venti anni qualcuno fosse stato più veloce oggi avremmo già la strada aperta al traffico, però sapere che ci sono gli operai al lavoro e che ultimati i lavori ci vorranno 45 minuti, invece di due ore, per raggiungere l’altra sponda è una cosa importante.