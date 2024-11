Agi.it - Ridurre le emissioni di Co2? Possibile, modificando la forma delle città

AGI - Lepossonole lorodiripensando la loro. È quanto emerge da uno studio guidato dalla Università di Shiraz, Iran e pubblicato sul Journal of Environmental Management. "La relazione traurbana eddiè ben riconosciuta. Tuttavia, la maggior parte degli studi finora si è limitata a esaminare laurbana a livello macro e manca una comprensione specifica di questa relazione dinamica. Al contrario, questo studio impiega il framework Local Climate Zones (Lcz) per indagare la relazione traurbana eddia livello micro", ha affermato Ayyoob Sharifi, professore presso l'Idec Institute dell'Università di Hiroshima e co-autore dello studio. Il framework LCZ è un modo per classificare universalmente le forme urbane. Questo framework è stato utilizzato con successo per valutare meglio gli effettiisole di calore urbane.