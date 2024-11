Lanazione.it - "Presto nuove unità delle Forze dell'Ordine sul territorio"

Arezzo, 9 novembre 2024 – Simona Petrucci (commissario FDI Arezzo e provincia): "sul" A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo la più ferma condanna per il gravissimo episodio di furto verificatosi presso un’azienda orafa di Arezzo. I malviventi, agendo con metodi aggressivi, hanno anche bloccato la strada con auto e furgoni per garantirsi la fuga, mettendo così in pericolo l’incolumitàa cittadinanza. È inaccettabile che episodi di questo genere colpiscano il cuore produttivo del. Il distretto orafo aretino è una risorsa di inestimabile valore per l’Italia, rappresentando il più importante polo europeo e un fulcro vitale per l’economia e l'occupazione locale e nazionale. Il nostro impegno come istituzioni è quello di proteggere le aziende che operano in questo settore e garantire la sicurezzapersone che vivono e lavorano ad Arezzo e dintorni.