Napoli giovanissimo gravemente ferito da colpo d’arma da fuoco | si indaga su una possibile esecuzione

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza ha colpitonella notte, coinvolgendo un giovane di 18 anni, Arcangelo Correra, rimastoa causa di undi pistola alla testa. L’evento è avvenuto in via dei Tribunali, all’incrocio con piazza Sedil Capuano, mentre il ragazzo si trovava seduto sul suo scooter. Stando alle prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe agito in modo fulmineo, approfittando della vulnerabilità della vittima per compiere un gesto violento che ha lasciato l’intera città sotto shock.Le circostanze dell’aggressioneArcangelo Correra era incensurato e risulta essere cugino di Luigi Caiafa, un altro giovane tragicamente morto nel 2020 in una sparatoria avvenuta durante una rapina. Questo legame di parentela ha aggiunto ulteriore complessità e tensione alla situazione, evidenziando un contesto di violenza che sembra pervadere nuove generazioni.