Lapresse.it - Medioriente, Qatar si ritira dal ruolo di mediatore tra Israele e Hamas

Ilha deciso dirsi dalditra, coinvolte nel conflitto in. Lo ha riferito a Times of Israel un diplomatico, che conferma le rivelazioni secondo cui cui Doha ha chiesto ai funzionari didi lasciare il Paese, ma sembra smentire che la decisione sia stata presa su richiesta dell’amministrazione Biden.Il diplomatico, non statunitense, ha spiegato a Times of Israel che ilha preso da solo la decisione, stabilendo di non poter continuare a mediare trase nessuna delle due parti è disposta a negoziare in buona fede. E se non c’è mediazione, ha aggiunto, non c’è motivo per ildi consentire addi mantenere i suoi uffici nel paese. Il diplomatico ha detto che i negoziati per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi “sono diventati più una questione di politica ed elezioni” sia perche per, anziché un “serio tentativo di garantire la pace”.