Secoloditalia.it - Medioriente, il Qatar si ritira da mediatore e sfratta la sede di Hamas a Doha: “Non serve più”

Ilsi èto comenei negoziati per il cessate il fuoco e l’accordo sugli ostaggi a Gaza.ha quindi informatoche il suo ufficio nella capitale non ha più ragion d’essere. Lo ha dichiarato una fonte diplomatica all’Afp confermando le notizie anticipate sulla decisione, che non sembra sia stata presa su richiesta dell’amministrazione Biden. “Iini hanno informato sia gli israeliani cheche, finché ci sarà un rifiuto a negoziare un accordo in buona fede, non potranno continuare a fare da mediatori”. Di conseguenza, “l’ufficio politico dinonpiù”., ilsicomenei negoziati di pace, però, nega di aver ricevuto la richiesta di lasciare il. Lo ha reso noto una fonte del movimento di resistenza islamica.