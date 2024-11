Tvzap.it - Lutto nel mondo della musica, ci lascia un grande

Ildice addio ad unartista che era conosciuto come “chitarra che sorride”. L’uomo è morto ieri, venerdì 8 novembre 2024, all’età di 77 anni. Il musicista fu uninterpretechitarra classica, folk, fusion e negli anni collaborò con diversi cantanti italiani quali Ivano Fossati e Samuele Bersani. (Continua dopo le foto)Leggi anche: È nato prima l’uovo o la gallina? La risposta in un nuovo studio scientificoLeggi anche: Terremoto in Italia, forte scossa di magnitudo 4.0: tanta pauraArmando Corsi è morto, addio al chitarrista di Ivano Fossati e Samuele BersaniArmando Corsi è morto ieri, venerdì 8 novembre 2024, nell’hospice di Chiavari dov’era ricoverato. Il chitarrista genovese è scomparso a 77 anni. Ad annunciare la morte di Armando Corsi è stata la figlia Enrica.