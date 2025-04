Sassuolo è fattA Il pareggio dello Spezia a Mantova promuove i neroverdi dalla B

Sassuolo torna in Serie A . A regalare la promozione anticipata ai neroverdi è stato il Mantova che, in rimonta da 0-2, è riuscito a pareggiare 2-2 al Martelli con lo Spezia, terzo in classifica. Liguri avanti di due reti con Aurelio e Salvatore Esposito, poi i lombardi reagiscono e acciuffano il pari con una doppietta di Maggioni. E’ festa - quindi - per la formazione di Grosso, il Sassuolo. Feedpress.me - Sassuolo, è fattA! Il pareggio dello Spezia a Mantova promuove i neroverdi dalla B Leggi su Feedpress.me Iltorna in Serie A . A regalare la promozione anticipata aiè stato ilche, in rimonta da 0-2, è riuscito a pareggiare 2-2 al Martelli con lo, terzo in classifica. Liguri avanti di due reti con Aurelio e Salvatore Esposito, poi i lombardi reagiscono e acciuffano il pari con una doppietta di Maggioni. E’ festa - quindi - per la formazione di Grosso, il

