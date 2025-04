Basket Serie A 2024 2025 Trapani regola Treviso bene anche l’Olimpia Milano

Leggi su Sportface.it

Entra sempre più nel vivo il finale delladi, che oggi ha visto andare in scena cinque match della ventiseiesima e quintultima giornata di regular season. In attesa del posticipo di domani sera tra Virtus Bologna e Brescia, andiamo a scoprire come sono andate le partite odierne tra conferme e risultati sorprendenti che delineano sempre più la situazione in alta e bassa classifica.A, RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATACOME VEDERE LAA DIIN DIRETTA, vittorie casalinghe nel pomeriggioIl programma della domenica diA si è aperto con la vittoria della capolista, che davanti al pubblico amico del PalaShark hato la Nutribulletcon il punteggio di 95-82. Partita molto equilibrata nel primo tempo, in cui i veneti di coach Vitucci hanno tenutoil campo creando più di un grattacapo ai siciliani.