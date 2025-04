Calcio scontri pre derby Lazio Roma feriti 13 agenti

Roma, 13 apr. (LaPresse) – È di 13 agenti feriti da bottiglie e sassi il bilancio degli scontri tra tifoserie e polizia, nella zona di Ponte Milvio, in piazza Cardinal Consalvi, a Roma prima del derby Lazio-Roma. Per disperdere e per evitare che le due tifoserie entrassero in contatto, sono stati utilizzati gli idranti. Alcuni dei partecipanti agli scontri sono stati fermati. La loro posizione è al vaglio. Lapresse.it - Calcio: scontri pre-derby Lazio-Roma, feriti 13 agenti Leggi su Lapresse.it , 13 apr. (LaPresse) – È di 13da bottiglie e sassi il bilancio deglitra tifoserie e polizia, nella zona di Ponte Milvio, in piazza Cardinal Consalvi, aprima del. Per disperdere e per evitare che le due tifoserie entrassero in contatto, sono stati utilizzati gli idranti. Alcuni dei partecipanti aglisono stati fermati. La loro posizione è al vaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Fable si mostra in un video gameplay Pre-Alpha affascinante e con alcuni scontri

Stadio danneggiato e scontri tra tifosi : clima surreale per una partita di calcio in Promozione

Vis Santa Maria delle Mole calcio - Capolei : “Scontri diretti avranno gran peso”

Ne parlano su altre fonti Lazio-Roma diretta derby, scontri tra tifosi e polizia fuori dall'Olimpico. Derby Lazio-Roma, Olimpico presidiato: sequestrati bastoni durante i controlli. Derby di Roma, scontri tra polizia e tifosi Lazio: cariche e idranti. Lazio, scontri prima del derby a Ponte Milvio tra tifosi e polizia. Derby di Roma, scontri in due zone della città. Scontri a Roma prima del derby.

Riporta lapresse.it: Calcio: scontri pre-derby Lazio-Roma, feriti 13 agenti - Roma, 13 apr. (LaPresse) - È di 13 agenti feriti da bottiglie e sassi il bilancio degli scontri tra tifoserie e polizia, nella zona di Ponte Milvio, in piazza ...

Secondo notizie.it: Tensioni pre-derby a Roma: scontri tra tifosi e forze dell'ordine - Il derby di Roma, una delle sfide più attese e sentite del calcio italiano, ha portato a momenti di alta tensione nei pressi dello stadio Olimpico. La rivalità tra Lazio e Roma non è solo una question ...

gaeta.it comunica: Incidente pre derby a Roma: tifosi in rivolta e scontri in diretta prima di Lazio-Roma - Tensioni e scontri tra tifosi caratterizzano l'atmosfera del derby di Roma, con un massiccio dispiegamento di polizia per prevenire violenze prima dell'incontro tra Lazio e Roma.