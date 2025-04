It.insideover.com - Ue e Cina si riavvicinano con le auto elettriche (aspettando il Cai)

Prove di disgelo tra Unione europea e. Sotto la pioggia battente dei dazi statunitensi, Bruxelles e Pechino studiano contromosse adeguate per limitare i danni delle tariffe imposte dagli Stati Uniti. Certo, almeno per i prossimi 90 giorni, il Vecchio Continente potrà tirare un sospiro di sollievo. Lo stesso non vale per la Repubblica Popolare Cinese, risucchiata in una guerra commerciale senza esclusione di colpi con l’amministrazione guidata da Donald Trump, che ha fatto schizzare i dazi al 145% sul fronte asiatico e al 125% su quello americano. È in questo contesto che Xi Jinping si trova costretto a rafforzare, innanzitutto, i rapporti con l’intero vito della– dal Giappone alla Corea del Sud, dal partner russo all’Asean delle nuove (e vecchie) Tigri asiatiche – ovvero con un’area geografica che coincide con una maxi-regione profondamente allarmata dall’imprevedibilità mostrata dalla Casa Bianca a trazione repubblicana.