Quifinanza.it - I 5 skateboard più costosi al mondo, uno vale oltre 1 milione di dollari

Leggi su Quifinanza.it

Lonasce come oggetto popolare e a costo contenuto, ma negli ultimi anni alcune tavole hanno superato il concetto di strumento per lo sport, diventando simboli di lusso od opere d’arte. Tra collaborazioni con brand di alta moda, materiali preziosi e aste record, certi modelli hanno raggiunto cifre da capogiro.Dai pezzi unici placcati in oro alle tavole firmate dai grandi nomi dello streetwear, ecco la classifica deglipiùdi sempre, con prezzi che hanno fatto la storia (e qualche collezionista molto felice).Azuki Goldenda 1,2 milioni diIl record assoluto appartiene a Azuki, progetto noto nelNFT, che ha lanciato nel 2022 una serie di tavole d’oro 24 carati legate a token digitali. Solo otto esemplari esistenti, uno dei quali è stato venduto per 309 ETH, pari a 1,2 milioni dial cambio attuale.