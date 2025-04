Sport.quotidiano.net - Como-Torino 1-0, decide Douvikas. Giallo nel finale: Biraghi come Alvarez

, 13 aprile 2025 - Nella zona di metà classifica ci sono, che cercano rispettivamente l'acuto salvezza e quello buono a regalarsi undi campionato con vista sulla parte sinistra della graduatoria. La spuntano i lariani grazie al colpo di testa vincente di, l'ennesimo acquisto della rivoluzione di gennaio che sta pagando i suoi dividendi. La banda Fabregas sfiora più volte il bis ma soffre anche le offensive dei granata, che in pieno recupero pareggiato con Ilic su intervento difettoso di Butez. Il problema per gli ospiti è che di difettosa c'è pure la battuta del corner di, punito per un doppio toccoera accaduto addell'Atletico Madrid: un paragone di lusso che non basta a consolare i ragazzi di Vanoli, che tornano a perdere dopo due mesi.