Apu Udine Rimini 95 86 i bianconeri tornano in Serie A1 decisivo un super Alibegovic

Udine viene promossa in Serie A1 a venticinque anni di distanza dall'ultima volta. Nello scontro al vertice contro Rimini, reduce da cinque successi consecutivi e sempre in media superiore agli 80 punti, i ragazzi di Vertemati si consacrano definitivamente. I romagnoli sono una. Udinetoday.it - Apu Udine-Rimini 95-86: i bianconeri tornano in Serie A1, decisivo un super Alibegovic Leggi su Udinetoday.it Al Carnera l'Apuviene promossa inA1 a venticinque anni di distanza dall'ultima volta. Nello scontro al vertice contro, reduce da cinque successi consecutivi e sempre in mediaiore agli 80 punti, i ragazzi di Vertemati si consacrano definitivamente. I romagnoli sono una.

