Gp del Bahrain di F1 Piastri trionfa con McLaren e Ferrari giù dal podio

Leggi su Ilfaroonline.it

Oscarvince il Gp del, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Il pilota australiano della, al secondo successo stagionale e al quarto della carriera,partendo dalla pole position.precede la Mercedes del britannico George Russell e ladel compagno di squadra, Lando Norris. Lafinisce fuori dal, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto.Il Gp a due facceLa gara, lineare per la prima metà, si accende al 32esimo giro con l’ingresso della safety car che congela il Gp per circa 4 tornate. La fuga di, padrone della situazione, viene neutralizzata. La, come tutti i team di vertice, richiama i propri piloti per la sosta.Leclerc rientra ai box con la terza posizione in tasca e con la concreta possibilità di attaccare.