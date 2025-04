Lanazione.it - Firenze, la “prima” del Maggio Musicale: ospiti e vip. 8 minuti di applausi per “Salome”

, 13 aprile 2025 – Emozione e grande partecipazione per un evento strategico per la vita culturale fiorentina. L’inaugurazione dell87esima edizione delFiorentino ha richiamato molti volti noti. In scena la “” di Richard Strauss. Sul podio, alla guida dell'Orchestra delFiorentino, il maestro Alexander Soddy, al suo debutto in Teatro. La regia dello spettacolo è stata firmata da Emma Dante, anche lei al suo debutto al. Un altro debutto fiorentino è stato segnato dal soprano Lidia Fridman, che ha riscosso un particolare gradimento con un tripudio di. Il cast vocale ha schierato le voci di Nikolai Schukoff che ha vestito i panni di Herodes, Anna Maria Chiuri in quelli di Herodias e di Brian Mulligan che ha interpretato Jochanaan.