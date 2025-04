Serie A Como Torino 1 0 la decide una rete di Douvikas

Como e Torino valido per la 32esima giornata di Serie A. Ai lombardi basta un gol di Douvikas al 38? per avere la meglio sugli avversari. In pieno recupero annullata la rete del pareggio di Ivan Ilic. Con questa vittoria il Como sale a 36 punti mentre il Torino resta a 40. Lapresse.it - Serie A, Como-Torino 1-0: la decide una rete di Douvikas Leggi su Lapresse.it Finisce 1-0 il match travalido per la 32esima giornata diA. Ai lombardi basta un gol dial 38? per avere la meglio sugli avversari. In pieno recupero annullata ladel pareggio di Ivan Ilic. Con questa vittoria ilsale a 36 punti mentre ilresta a 40.

Potrebbe interessarti anche:

Serie A - Milan-Como 2-1 : altra vittoria in rimonta! | LIVE News

Risultati Serie A - Milan-Como 2-1 : tabellino e marcatori | News

Serie A - Milan-Como : probabili formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Ne parlano su altre fonti Como - Torino (0-0) Serie A 2024. Como-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari. Como - Torino: diretta live Serie A Calcio 13/04/2025. Formazioni ufficiali Como-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Da Cunha, Nico Paz, Diao, Douvikas, Elmas e Vlasic. Serie A, Como-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv. Serie A 2024-2025: Como-Torino, le probabili formazioni.

Come scrive msn.com: Serie A: Torino sconfitto a Como, polemica VAR - Il Como ha battuto per 1-0 il Torino nel primo posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A: la squadra lariana si è imposta di misura grazie alla rete di Douvikas al 38' del primo tempo e ...

Lo riporta eurosport.it: Serie A - Como-Torino 1-0: decide l'icornata di Douvikas al 38', ma i granata recriminano per un gol annullato a Ilic al 92' - SERIE A - Il Como blinda il discorso salvezza con una pesante vittoria di misura sul Torino, che fa balzare la band di Cesc Fabregas a 36 punti. A decidere ...

Lo riporta tuttomercatoweb.com: Serie A, la classifica: vittoria-salvezza per il Como, manca solo la matematica. Torino a +4 - Vittoria preziosissima per il Como, che grazie alle ultime due vittorie stacca di fatto il pass per godersi un finale di campionato tranquillo verso la.