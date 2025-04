Scandone Avellino altra battuta d’arresto il derby campano è di Angri

Il derby campano è di nuovo biancorosso. Nella quarta giornata di ritorno dei play In Gold, la Pallacanestro Angri s'impone al Pala Galvani con il punteggio di 74-71. Match combattuto e risolto nei minuti finali, quando i padroni di casa hanno sfruttato al meglio qualche errore di troppo dei biancoverdi.

