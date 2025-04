Sport.quotidiano.net - Il Como piega il Torino 1-0: decide Douvikas

– Ilraggiunge la virtuale salvezza, battendo il, con un gol di testa di. È stata una partita molto combattuta nel secondo tempo dove è emerso il carattere delle due squadre. Fabregas lascia clamorosamente Nico Paz in panchina e schiera Perrone a centrocampo con Caqueret trequartista ecome punta. L'inizio è molto tattico con le squadre che hanno paura a scoprirsi e prendono solo le misure. A rompere gli equilibri, ci pensa Adams al 13', con un traversone tagliato, per Linetty che di testa manda fuori di poco. Ilsornione non riesce a sfondare allora ci prova Diao da solo, entrando in area e tirando sul primo palo al 26', ma Milinkovic-Savic si esibisce nel primo grande intervento. Il secondo su una punizione a giro di Da Cunha destinata all'incrocio, ma il guantone del serbo ci arriva ancora.