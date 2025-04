MotoGp Marc Marquez domina ancora e vince il Gran Premio del Qatar Sul podio si piazza Bagnaia

Marc Marquez continua a dominare la MotoGp 2025. Suo anche il Gran Premio del Qatar, mentre sul podio finiscono Vinales e Bagnaia. Cade, invece, Jorge Martin al rientro da un precedente infortunioL'articolo MotoGp, Marc Marquez domina ancora e vince il Gran Premio del Qatar. Sul podio si piazza Bagnaia proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - MotoGp, Marc Marquez domina ancora e vince il Gran Premio del Qatar. Sul podio si piazza Bagnaia Leggi su Ildifforme.it continua are la2025. Suo anche ildel, mentre sulfiniscono Vinales e. Cade, invece, Jorge Martin al rientro da un precedente infortunioL'articoloildel. Sulsiproviene da Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

MotoGp Argentina - Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto

Gp d’Argentina di MotoGp - Marc Marquez vince la Sprint. Bagnaia è terzo

MotoGp - Marc Marquez vince la Sprint in Argentina : terzo Bagnaia

Ne parlano su altre fonti MotoGP. GP del Qatar. Marc Marquez domina la Sprint, Alex Marquez ancora secondo (7ª volta consecutiva), poi Franco Morbidelli [RISULTATI]. MotoGp, Marquez domina anche in Qatar. Che rimonta di Bagnaia | Risultati e classifica. MotoGP, Qatar: Marc Marquez domina (anche) il Warm Up. Vinales 2°, 3° Martin. MotoGp, Marc Marquez in pole in Qatar davanti al fratello Alex. Bagnaia 11° dopo una caduta. GP Qatar, Marc Marquez domina le FP1 davanti a Di Giannantonio e Bagnaia. Martin è 20°. Gp del Qatar di MotoGp, Morbidelli domina la pre-qualifiche. Bagnaia secondo.

Nota di ilfattoquotidiano.it: MotoGp, Marquez domina anche in Qatar. Che rimonta di Bagnaia | Risultati e classifica - Marc Marquez vince anche il Gp del Qatar dopo la gara sprint e continua a dominare il mondiale allungando in classifica generale. Il pilota spagnolo della Ducati ha preceduto la Ktm di Maverck Vinales ...

Si apprende da corrieredellosport.it: MotoGp, GP Qatar: Marc Marquez domina la gara Sprint davanti al fratello, Bagnaia solo ottavo - Nelle qualifiche, spunto decisivo all'ultima occasione per Marc, che beffa il sorprendente Quartararo e il fratello Alex. Pecco undicesimo dopo una caduta ...

Segnala msn.com: MotoGp: Marc Marquez vince Sprint in Qatar, terzo Morbidelli - Roma, 12 apr. (LaPresse) - Marc Marquez domina nella Sprint Race in Qatar, taglia il traguardo per primo precedendo di oltre un secondo e mezzo il fratello ...