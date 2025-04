Scontri tra polizia e partecipanti a un rave party poco lontano da Torino

Torino ci sono stati degli Scontri particolarmente violenti tra le forze dell’ordine e i partecipanti (diverse centinaia) a un rave party nella zona industriale di La Cassa. Undici poliziotti e tre carabinieri sono rimasti feriti durante le azioni di contenimento, oltre ad alcuni ragazzi presenti alla festa. I cinquecento e più giovani si erano radunati nella notte tra sabato e domenica, occupando l’area in modo irregolare; la polizia ha creato posti di blocco intorno alla zona, chiudendo la strada provinciale che porta ai capannoni, e ha chiesto agli organizzatori di fermare l’evento, prima che la situazione degenerasse. La tensione è esplosa quanto i partecipanti sono usciti e si sono trovati davanti poliziotti e carabinieri pronti a identificarli. Metropolitanmagazine.it - Scontri tra polizia e partecipanti a un rave party poco lontano da Torino Leggi su Metropolitanmagazine.it Nel primo pomeriggio di oggi, 13 aprile, nei pressi dici sono stati degliparticolarmente violenti tra le forze dell’ordine e i(diverse centinaia) a unnella zona industriale di La Cassa. Undici poliziotti e tre carabinieri sono rimasti feriti durante le azioni di contenimento, oltre ad alcuni ragazzi presenti alla festa. I cinquecento e più giovani si erano radunati nella notte tra sabato e domenica, occupando l’area in modo irregolare; laha creato posti di blocco intorno alla zona, chiudendo la strada provinciale che porta ai capannoni, e ha chiesto agli organizzatori di fermare l’evento, prima che la situazione degenerasse. La tensione è esplosa quanto isono usciti e si sono trovati davanti poliziotti e carabinieri pronti a identificarli.

