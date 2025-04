Volley Trento vince una pirotecnica gara 2 al tie break 2 0 nella semifinale scudetto con Piacenza

Trento ha sconfitto Piacenza per 3-2 (27-25; 15-25; 25-20; 22-25; 15-9) nella gara-2 della semifinale scudetto di Volley maschile e si è così portata sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite. I Campioni d’Europa si trovano a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore, mentre gli emiliani sono con le spalle al muro e saranno chiamati a una fragorosa rimonta. Le due squadre sono arrivate al tie-break per la seconda volta consecutiva e ancora una volta sono stati i dolomitici a imporsi nel parziale decisivo, espugnando il PalaBanca e operando uno scatto importante verso il confronto con la vincente di Perugia-Civitanova.I ragazzi di coach Fabio Soli sono stati in vantaggio per 1-0 e 2-1, ma hanno sempre subito la rimonta degli emiliani in due ore di autentica battaglia sportiva. Oasport.it - Volley, Trento vince una pirotecnica gara-2 al tie-break: 2-0 nella semifinale scudetto con Piacenza Leggi su Oasport.it ha sconfittoper 3-2 (27-25; 15-25; 25-20; 22-25; 15-9)-2 delladimaschile e si è così portata sul 2-0serie al meglio delle cinque partite. I Campioni d’Europa si trovano a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore, mentre gli emiliani sono con le spalle al muro e saranno chiamati a una fragorosa rimonta. Le due squadre sono arrivate al tie-per la seconda volta consecutiva e ancora una volta sono stati i dolomitici a imporsi nel parziale decisivo, espugnando il PalaBanca e operando uno scatto importante verso il confronto con lante di Perugia-Civitanova.I ragazzi di coach Fabio Soli sono stati in vantaggio per 1-0 e 2-1, ma hanno sempre subito la rimonta degli emiliani in due ore di autentica battaglia sportiva.

