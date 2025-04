Mantova Spezia 2 2 aquilotti avanti di 2 gol e poi ripresi la A diretta si allontana

Mantova, 13 aprile 2025 – Punti persi pesanti dello Spezia che pareggia a Mantova 2-2 dopo essere stato in vantaggio di due gol e rischiando anche nel finale di perdere. Dopo i gol di Aurelio e Salvatore Esposito, ci ha pensato Maggioni con una doppietta a fissare lo score. A cambiare la gara l'espulsione di Bertola, che è apparsa non proprio limpida (era più giusta un'ammonizione). Adesso il Pisa è a +7, mentre il Sassuolo può festeggiare aritmeticamente la Serie A. Non succede praticamente nulla fino al quarto d'ora quando Gori si butta in mezzo per anticipare Mensah dopo il colpo di testa di Mancuso, poi ancora l'attaccante col numero 19 ma il suo piattone da fuori area non trova lo specchio. Passano tre minuti e lo Spezia passa in vantaggio con Aurelio: punizione di Salvatore Esposito e testa del difensore lasciato da solo dai difensori lombardi. Lanazione.it - Mantova-Spezia 2-2: aquilotti avanti di 2 gol e poi ripresi, la A diretta si allontana Leggi su Lanazione.it , 13 aprile 2025 – Punti persi pesanti delloche pareggia a2-2 dopo essere stato in vantaggio di due gol e rischiando anche nel finale di perdere. Dopo i gol di Aurelio e Salvatore Esposito, ci ha pensato Maggioni con una doppietta a fissare lo score. A cambiare la gara l'espulsione di Bertola, che è apparsa non proprio limpida (era più giusta un'ammonizione). Adesso il Pisa è a +7, mentre il Sassuolo può festeggiare aritmeticamente la Serie A. Non succede praticamente nulla fino al quarto d'ora quando Gori si butta in mezzo per anticipare Mensah dopo il colpo di testa di Mancuso, poi ancora l'attaccante col numero 19 ma il suo piattone da fuori area non trova lo specchio. Passano tre minuti e lopassa in vantaggio con Aurelio: punizione di Salvatore Esposito e testa del difensore lasciato da solo dai difensori lombardi.

