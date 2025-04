MotoGP oggi Qatar Marc Marquez lotta e torna a vincere a Lusail battuti Viñales e Bagnaia

Lusail 13 aprile 2025 – È stata una bellissima lotta quella per la vittoria in Qatar, ma alla fine a vincere è sempre lui. Dopo la caduta in Texas, torna sul gradino più alto del podio Marc Marquez, vincente in una gara molto equilibrata, dove ha dovuto lottare con Viñales e Bagnaia per strappare il successo numero tre della sua stagione. Proprio lo spagnolo di KTM e l'italiano completano il podio alle spalle del cannibale numero 93, mentre Alex Marquez perde diversi punti in ottica iridata, arrivando solo settimo. La Gara Partenza entusiasmante e ricca di sorprese. A differenza della sprint race infatti l'imbuto di curva 1 questa volta regala spettacolo e colpi di scena: nessun incidente per fortuna, ma solo tantissimi sorpassi. Super partenza di Morbidelli, che si mette in vetta, provando anche a fare un piccolo buco tra se e i due fratelli Marquez, sorpresi dallo scatto dell'italo-brasiliano; per altro contatto per il catalano che perde un'aletta dalla coda della sua Ducati. Sport.quotidiano.net - MotoGP oggi Qatar: Marc Marquez lotta e torna a vincere a Lusail, battuti Viñales e Bagnaia Leggi su Sport.quotidiano.net 13 aprile 2025 – È stata una bellissimaquella per la vittoria in, ma alla fine aè sempre lui. Dopo la caduta in Texas,sul gradino più alto del podio, vincente in una gara molto equilibrata, dove ha dovutore conper strappare il successo numero tre della sua stagione. Proprio lo spagnolo di KTM e l'italiano completano il podio alle spalle del cannibale numero 93, mentre Alexperde diversi punti in ottica iridata, arrivando solo settimo. La Gara Partenza entusiasmante e ricca di sorprese. A differenza della sprint race infatti l'imbuto di curva 1 questa volta regala spettacolo e colpi di scena: nessun incidente per fortuna, ma solo tantissimi sorpassi. Super partenza di Morbidelli, che si mette in vetta, provando anche a fare un piccolo buco tra se e i due fratelli, sorpresi dallo scatto dell'italo-brasiliano; per altro contatto per il catalano che perde un'aletta dalla coda della sua Ducati.

