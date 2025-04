Motogp le pagelle di Riccardo Galli Marc un fenomeno quanti rimpianti per Pecco

pagelle del gran premio del Qatar di Motogp. 10 Marc Marquez. Nessuno riesce a fargli paura. Morbidelli, Bagnaia, Vinales: subisce attacchi, reagisce, riparte e va a vincere. Vittoria da fenomeno. Inutile aggiungere altro. 9 Maverick Vinales. Va a dar fastidio a Re Marc dopo aver messo in fila una serie di sorpassi da campionissimo. Bello rivederlo lassù, fra l'altro con una Ktm (quella satellite) che non è esattamente la super Ducati. Tutto questo, al netto del caso 'pressione gomme'. 8 Pecco Bagnaia. Gara di cuore, coraggio e all'altezza di Marquez. Molla un po' nella seconda parte della gara e alla fine rimane sul podio, ma sul gradino più basso. Detto questo chiude bene un fine settimana in salita. 8 Franco Morbidelli. La partenza è stata magica. L'allungo su Marquez e sul gruppo anche.

