Guerra in Ucraina in rete i video dei missili su Sumy l8217esplosione ripresa da un automobilista

Sumy, nell'Ucraina nord-orientale, causando decine di vittime e feriti. In rete i video dell'attacco, i corpi nelle strade e le fiamme. Zelensky: "Mosca non ha paura, serve azione decisa per fermarla". Leggi su Fanpage.it Il momento in cui un missile russo ha colpito la cittadina di, nell'nord-orientale, causando decine di vittime e feriti. Indell'attacco, i corpi nelle strade e le fiamme. Zelensky: "Mosca non ha paura, serve azione decisa per fermarla".

