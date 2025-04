Al PalaCarnera il primo verdetto stagionale Apu Udine batte la Rivierabanca Rimini e vola in LBA

Riminitoday.it - Al PalaCarnera il primo verdetto stagionale: l'Apu Udine batte la Rivierabanca Rimini e vola in LBA

L’Old Wild Westmette in cassaforte ilposto. Dopo 16 anni,torna nell’Olimpo dei canestri: i friulani superano (95-86) laal termine di una partita avvincente tra prima e seconda della classe. Per la serie A2 è tempo di primi verdetti:è ufficialmente in A1.