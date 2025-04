Costanza Bianca Panconi video intervista Amo le serie in costume e gli animali sono diventata falconiera

Vi presentiamo la nostra video intervista a Bianca Panconi, nel cast della serie Costanza nei panni di Selvaggia di Staufen, la figlia illegittima di Federico II di Svevia, una ragazza che lotta per il suo amore e la sua libertà. Bianca ci ha accennato anche alla nuova stagione di Cuori 3.

Costanza: cast e uscita
Diretta da Fabrizio Costa, e interpretata da Miriam Dalmazio, Marco Rossetti, Lorenzo Cervasio, Eleonora De Luca, Caterina Shulha, Davide Iacopini, Carola Stagnaro, Franco Castellano, Giulia Arena, Bianca Panconi, Elena Sophia Senise, Alessandro Cremona, Kaspar Capparoni, Grazia Gagliardi, Mia Eustacchio, Francesco Ferdinandi, Marco Brandizi, Luigi Di Fiore, Federico Calistri, Costanza è in onda dal 30 marzo per 4 serate su Rai1.

