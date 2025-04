Oasport.it - MotoGP, pagelle GP Qatar 2025: Marquez disarmante, Bagnaia sorride a metà

LEDEL GP DELDIMARC(Ducati Factory) 10: ennesima vittoria, ennesima prestazione superiore. Senza la caduta di Austin (quando era comodamente in vetta) la sua fuga in classifica generale sarebbe ancor più ampia. Anche oggi è. Vince dando la sensazione di gestire moto e rivali. Lascia andare davanti chi non teme, risparmia le gomme a piacimento e, quando deve cambiare marcia, vola in vetta e fa il vuoto. Si sta rifacendo dei 4 anni precedenti. Non vuole mollare un millimetro. Al momento è complicato pensare a come potrebbe non vincere questo titolo.MAVERICK VINALES (KTM Tech3) 8.5: che podio! Che secondo posto (anche se a rischio penalità)! Che rinascita! Dopo un avvio di campionato decisamente complicato con una moto ben lontana dai suoi desiderata, lo spagnolo piazza il guizzo giusto nel momento perfetto.