Cade dalla parete di arrampicata in Liguria volo di 7 metri grave climber valtellinese

metri mentre era impegnato su una via di arrampicata della falesia di Capo Noli in Liguria ed è ricoverato in gravi condizioni. Il protagonista della caduta è un 28enne valtellinese che attorno a mezzogiorno di oggi, domenica 13 aprile, stava scalando in compagnia di alcuni amici sulla parete ‘Easy Dalle’. Il ragazzo improvvisamente è precipitato nel vuoto per cause ancora da chiarire. Nell'impatto con le rocce ha riportato un brutto trauma cranico e alla colonna vertebrale e dopo l'incidente gli altri del gruppo lo hanno aiutato a risalire la parete per portarlo in un posto sicuro in attesa dei soccorsi. Lo scalatore è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso alle quali hanno partecipato gli uomini del soccorso alpino e speleologico ligure insieme ai vigili del fuoco. Ilgiorno.it - Cade dalla parete di arrampicata in Liguria: volo di 7 metri, grave climber valtellinese Leggi su Ilgiorno.it Sondrio – E' caduto per settementre era impegnato su una via didella falesia di Capo Noli ined è ricoverato in gravi condizioni. Il protagonista della caduta è un 28enneche attorno a mezzogiorno di oggi, domenica 13 aprile, stava scalando in compagnia di alcuni amici sulla‘Easy Dalle’. Il ragazzo improvvisamente è precipitato nel vuoto per cause ancora da chiarire. Nell'impatto con le rocce ha riportato un brutto trauma cranico e alla colonna vertebrale e dopo l'incidente gli altri del gruppo lo hanno aiutato a risalire laper portarlo in un posto sicuro in attesa dei soccorsi. Lo scalatore è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso alle quali hanno partecipato gli uomini del soccorso alpino e speleologico ligure insieme ai vigili del fuoco.

