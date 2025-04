Oasport.it - Billie Jean King Cup 2025: Giappone e Stati Uniti completano il quadro delle qualificate alla Final Eight

L’Italia è già qualificatain quanto detentrice del titolo, la Cina come paese organizzatore, si giocherà a Shenzen nel mese di settembre. Gli ultimi verdettifasi eliminatorie definiscono iliste dellaCup.Nel girone A ildeve ricorrere al terzo set della partita decisiva per avere ragione del Canada e ottenere così il pass per andare a giocarsi il titolo. Aoyama/Shibara piegano, in due ore e diciassette minuti, il duo Cross/Marino con il punteggio di 6-3 5-7 6-2.Ad aprire le ostilità era stata la maratona vinta, in due ore e quarantacinque minuti, da Victoria Mboko su Ena Shibahara con il punteggio di 6-4 6-7(8) 7-5. Perentoria la risposte di Moyuka Uchijima con il 6-3 6-3 inflitto, in un’ora e quindici, a Marina Stakusic.