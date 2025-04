ATP di Montecarlo Musetti Deluso per non aver chiuso la finale nel modo migliore

Musetti ci prova, ma contro Carlos Alcaraz non basta. Oggi, domenica 13 aprile, lo spagnolo vince la finale del Masters 1000 di Montecarlo con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0 e conquista il diciottesimo titolo della sua carriera riprendendosi anche il secondo posto nel ranking Atp alle spalle di Jannik Sinner.L’azzurro parte benissimo e grazie al break nel 4° game conquista il primo set. La risposta di Alcaraz nel secondo set è da fuoriclasse: lo spagnolo riporta tutto in parità con un 6-1 senza appelli. Il titolo si decide al terzo set: anche qui Alcaraz inizia bene, poi Musetti accusa un problema muscolare e cede 6-0 dopo l’intervento dello staff medico. Per l’azzurro, la consolazione dell’undicesimo posto nel ranking.Cosa ha detto Musetti“E’ stato per me uno dei tornei più belli mai disputati e ne sono felice e vorrei davvero poterlo continuare a giocare per sempre. Leggi su Ilfaroonline.it Lorenzoci prova, ma contro Carlos Alcaraz non basta. Oggi, domenica 13 aprile, lo spagnolo vince ladel Masters 1000 dicon il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0 e conquista il diciottesimo titolo della sua carriera riprendendosi anche il secondo posto nel ranking Atp alle spalle di Jannik Sinner.L’azzurro parte benissimo e grazie al break nel 4° game conquista il primo set. La risposta di Alcaraz nel secondo set è da fuoriclasse: lo spagnolo riporta tutto in parità con un 6-1 senza appelli. Il titolo si decide al terzo set: anche qui Alcaraz inizia bene, poiaccusa un problema muscolare e cede 6-0 dopo l’intervento dello staff medico. Per l’azzurro, la consolazione dell’undicesimo posto nel ranking.Cosa ha detto“E’ stato per me uno dei tornei più belli mai disputati e ne sono felice e vorrei davvero poterlo continuare a giocare per sempre.

Potrebbe interessarti anche:

Berrettini-Musetti - Atp Montecarlo 2025 : a che ora e dove vederla in diretta

Atp Montecarlo - Musetti conquista gli ottavi. Perde Cobolli. Alcaraz vince in rimonta. In campo anche Djokovic

Atp Montecarlo 2025 - oggi Musetti-Tsitsipas : orario e dove vederla in tv

Ne parlano su altre fonti ATP di Montecarlo, Musetti: “Deluso per non aver chiuso la finale nel modo migliore”. Atp Montecarlo, Alcaraz batte Musetti nella finale del Masters 1000. Musetti: “Vorrei giocare questo torneo per sempre, peccato per come ho perso”. Musetti: "Deluso di non aver potuto giocarmela fino in fondo ma Alcaraz ha meritato". Musetti: 'Deluso per non aver potuto giocarmela fino in fondo'. Monte-Carlo, Musetti: "Dispiace aver chiuso così, ma presto tornerò per la rivincita".

msn.com riferisce: ATP Montecarlo 2025, Musetti lotta con un infortunio ma capitola in finale: Alcaraz è campione - L'azzurro ha perso in tre set contro lo spagnolo l'ultimo atto del Masters 1000 del Principato. Ultimo set caratterizzato da un infortunio per l'italiano ...

Lo riporta msn.com: Tennis, Montecarlo amaro per Musetti: Alcaraz vince, l’azzurro si arrende all’infortunio - Un set di tennis splendente, poi la risalita di Carlos Alcaraz, e un terzo set con la maledizione di un infortunio muscolare che spezza il sogno azzurro ...

Secondo ansa.it: Finale Atp Montecarlo, Musetti-Alcaraz 5-2 nel primo set DIRETTA e FOTO - Lorenzo Musetti in campo contro Carlos Alcaraz 5-2 nel primo set nella finale del torneo Atp di Montecarlo. Ancora una rimonta per Lorenzo Musetti che batte anche Alex De Minaur e si qualifica per la ...