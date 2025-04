Diletta Leotta rivela Mondiale per Club Sogno una finale Inter Juve E sul match di ritorno con il Bayern…

Diletta Leotta, la giornalista ha parlato della sfida di mercoledì tra Inter e Bayern Monaco e del Mondiale per Club: le sue paroleDiletta Leotta, volto iconico di DAZN, ha confidato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di provare una forte emozione per la partita di mercoledì 16 Aprile tra Inter e Bayern Monaco. Questo perché per lei rappresenta una sorta di derby familiare, accompagnato da una scommessa coinvolgente. Di seguito, ecco le sue dichiarazioni.LE PAROLE DI Diletta Leotta – «Mio marito Loris Karius tifa Bayern Monaco, ma se l’Inter dovesse passare, come spero, allora mi pagherà la cena. Mondiale per Club? Spero in una finale Inter-Juventus. Il derby d’Italia in America. In due momenti diversi. La Juve lo vivrà come un senso di rivalsa. Ha la possibilità di risollevarsi dopo una stagione complessa vincendo un trofeo e scrivendo la storia. Internews24.com - Diletta Leotta rivela: «Mondiale per Club? Sogno una finale Inter-Juve. E sul match di ritorno con il Bayern…» Leggi su Internews24.com di Redazione, la giornalista ha parlato della sfida di mercoledì trae Bayern Monaco e delper: le sue parole, volto iconico di DAZN, ha confidato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di provare una forte emozione per la partita di mercoledì 16 Aprile trae Bayern Monaco. Questo perché per lei rappresenta una sorta di derby familiare, accompagnato da una scommessa coinvolgente. Di seguito, ecco le sue dichiarazioni.LE PAROLE DI– «Mio marito Loris Karius tifa Bayern Monaco, ma se l’dovesse passare, come spero, allora mi pagherà la cena.per? Spero in unantus. Il derby d’Italia in America. In due momenti diversi. Lalo vivrà come un senso di rivalsa. Ha la possibilità di risollevarsi dopo una stagione complessa vincendo un trofeo e scrivendo la storia.

