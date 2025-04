Cultweb.it - La maestrina dalla penna rossa di Cuore è ispirata a una persona realmente esistita? La risposta è emozionante

Leggi su Cultweb.it

La “”, figura emblematica del celebre romanzodi Edmondo De Amicis, è stata a lungo considerata unggio simbolico. Eppure, dietro alla dolce e appassionata insegnante descritta nel libro pubblicato nel 1886, si cela unareale: Giuseppina Eugenia Barruero, insegnante piemontese vissuta tra il XIX e il XX secolo.Nata nel 1859, Giuseppina Barruero iniziò la sua carriera di maestra il 15 ottobre 1886 a Volpiano, in Piemonte, dove insegnò fino al 1922, salvo una parentesi biennale a Leinì. La sua figura è stata identificata come ispirazione per il celebreggio anche grazie al ritrovamento di documenti storici e fotografie d’epoca, tra cui un registro scolastico del 1913-14. La scuola dove insegnava e una targa commemorativa a largo Montebello 38, a Torino, non lontanoMole, dove viveva, contribuiscono oggi a mantenere viva la memoria della sua dedizione all’insegnamento.