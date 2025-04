Baroni Zero alibi dobbiamo dare tutto insieme a Dele Bashiru ho chiesto questo

Baroni, tecnico della Lazio, prima del calcio d’inizio della partita dei biancocelesti contro la Roma Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Lazio Roma. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste. MENTALITA’ – «Gara in cui dobbiamo dare tutto tutti insieme, la squadra lo sa». . Calcionews24.com - Baroni: «Zero alibi, dobbiamo dare tutto insieme; a Dele-Bashiru ho chiesto questo» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Marco, tecnico della Lazio, prima del calcio d’inizio della partita dei biancocelesti contro la Roma Marcoha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Lazio Roma. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste. MENTALITA’ – «Gara in cuitutti, la squadra lo sa». .

