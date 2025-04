Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, i bianconeri possono sorridere: contro la Cavese potrebbe arrivare la qualificazione ai playoff se…

di RedazioneNews24Gen, i: aumentano le possibilità diaiLaGen, nonostante non abbia giocato questa giornata di campionato, puòvedendo i risultati dagli altri campi di Serie C. La, prossima avversaria deia Biella e in lotta per un posto nei, è uscita sconfitta dalla sfidail Catania: i campani arriveranno in Piemonte con tre punti in meno rispetto ai ragazzi di Brambilla. Per questo motivo, se laGen dovesse battere lasarebbe qualificata aicon un turno d’anticipo. Lo stesso verdettoanche in caso di pareggio in quanto ivinsero la sfida dell’andata ma, in quel caso, bisognerebbe vedere il risultato del Trapani che ha battuto l’Altamura arrivando a meno 3 dai