Francesca Tocca dalla fine del matrimonio con Todaro al ritorno ad Amici ‘Ora sono più forte’

Iladdopo la scelta di fermarsi, volto amatissimo di, è tornata nel cast dei professionisti dopo una pausa necessaria. A Verissimo, ha raccontato con emozione il motivo del suo stop e il legame speciale che la lega al talent show.“Sentivo dentro di me che dovevo fermarmi. All’inizio è stata dura, ma appena ho rimesso piede in studio, è stato come non essere mai andata via. Qui mi sento a casa,” ha detto la ballerina 35enne.LadelconUno dei motivi che l’ha spinta a tornare è stato l’affetto della figlia Jasmine, natarelazione con Raimondo. “Quando mifermata, Jasmine non era d’accordo. Voleva vedermi lì. Ora le leggo negli occhi che è orgogliosa di me.”ha parlato anche della separazione da Raimondo, annunciata pubblicamente solo mesi dopo la decisione.